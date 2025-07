ChatGPT per l’Immobiliare: Rivoluziona la tua professione tech

Il mondo della tecnologia sta rapidamente trasformando molte professioni, incluso il settore immobiliare. In questo contesto, si svolgerà il webinar “ChatGPT per l’Immobiliare”, programmato per venerdì 18 luglio 2025, dalle 17:30 alle 20:00, dedicato ai professionisti del settore che desiderano integrare l’intelligenza artificiale nelle loro attività quotidiane.

Il seminario online si rivolge a un ampio pubblico, fra cui architetti, ingegneri, geometri e agenti immobiliari, offrendo un percorso pratico sull’applicazione di ChatGPT e strumenti specifici per attività come valutazioni e perizie immobiliari.

Durante il webinar, i partecipanti esploreranno le basi di ChatGPT, imparando a utilizzzare il modello e a personalizzare l’IA in base alle loro necessità. Saranno fornite tecniche di scrittura di prompt per creare richieste professionali efficaci e ottenere risultati coerenti. Inoltre, saranno approfondite le applicazioni pratiche dell’IA, come la redazione di perizie, relazioni tecniche e schede immobiliari, consentendo ai professionisti di risparmiare tempo senza compromettere la qualità del lavoro.

Il programma includerà anche l’introduzione a GPT verticali avanzati, come EVS 2025 GPT e GPTCasa, strumenti specifici per le valutazioni e operazioni immobiliari. Il webinar si concluderà con una sessione interattiva di domande e risposte, che permetterà di analizzare casi reali e simulazioni pratiche.

Sandro Ghirardini, CEO di STIMATRIX e innovatore nell’applicazione dell’IA nel settore, sarà il relatore. Gli iscritti riceveranno un attestato di partecipazione valido e materiali didattici disponibili indefinitamente. Con oltre 500 professionisti già registrati, il corso sta suscitando un notevole interesse. Gli associati potranno usufruire di uno sconto speciale, rendendo la partecipazione ancora più accessibile.