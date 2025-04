ChatGPT ora ha memoria a lungo termine: ecco come funziona il ricordo delle conversazioni passate

OpenAI ha annunciato un aggiornamento significativo per la memoria di ChatGPT, consentendo al chatbot di utilizzare tutte le conversazioni precedenti per offrire risposte personalizzate. Questa funzionalità, denominata reference chat history, è già disponibile per gli utenti dei piani a pagamento e rappresenta un passo avanti nella capacità dell’intelligenza artificiale di comprendere i propri interlocutori nel tempo. Fino ad ora, ChatGPT poteva solo ricordare informazioni limitate. Con l’aggiornamento, l’AI potrà apprendere e adattarsi basandosi sull’intero archivio delle conversazioni, tenendo conto di preferenze, interessi e stili comunicativi.

La nuova funzionalità resta opzionale e disattivabile e non è disponibile in regioni con normative più severe, come l’Unione Europea. La nuova memoria espande il sistema introdotto nel 2023, dove ChatGPT poteva conservare solo dati limitati. Ora, oltre alla memoria manuale, esiste una memoria basata sulla cronologia delle chat, che consente una comprensione più ampia del dialogo. Questa modifica offre una risposta più coesa e pertinente.

Questa memoria a lungo termine permetterà a ChatGPT di tener conto di interazioni passate quando si parla di progetti o obiettivi. Tuttavia, può sollevare dubbi sulla trasparenza, poiché gli utenti possono sentirsi a disagio sapendo che le informazioni delle conversazioni vengono utilizzate per generare risposte. È importante che gli utenti siano consapevoli delle impostazioni di privacy e utilizzino lo strumento con cognizione. Attualmente, l’aggiornamento non è disponibile per gli utenti dell’Unione Europea e in altri paesi con leggi rigorose sulla privacy.