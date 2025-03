ChatGPT non disponibile: problemi e errori di OpenAI il 31 marzo – Cosa è accaduto

Oggi, 31 marzo 2025, ChatGPT è andato in down, come segnalato da Downdetector.com. Il malfunzionamento ha colpito un gran numero di utenti globali, che hanno affollato social e forum per segnalare il disservizio. Sembra che l’errore sia stato genericamente definito come “Something went wrong”, senza ulteriori spiegazioni. Il problema ha interessato sia l’accesso alla chat che la generazione di contenuti visivi, una funzione lanciata recentemente, dimostrando che anche Sora, il modello linguistico per le immagini, è stata coinvolta. In alcune regioni, ci sono stati problemi anche con le nuove registrazioni al servizio.

Il disagio si è manifestato sia per gli accessi da browser sia per le app Android e iOS. Pochi giorni fa, l’azienda aveva annunciato di avere oltre 400 milioni di utenti attivi settimanalmente, un flusso di traffico che ha superato le aspettative e che ha messo sotto pressione i server, contribuendo ai malfunzionamenti. Sam Altman, in un messaggio scherzoso su X, ha chiesto agli utenti di “rallentare nella generazione delle immagini”, un suggerimento che, viste le attuali problematiche, potrebbe avere anticipato le preoccupazioni dell’azienda riguardo un possibile collasso dell’infrastruttura.

Al mattino, molti utenti hanno riscontrato lunghi tempi di attesa, fino a sette minuti, per la generazione delle immagini, e il down potrebbe essere stato causato dall’eccessivo utilizzo dei server. Alle 17:27, OpenAI ha comunicato che il malfunzionamento era stato risolto, sebbene persistessero problemi riguardanti le registrazioni.