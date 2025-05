ChatGPT: L’AI che ascolta e guida i giovani

Secondo Sam Altman, CEO di OpenAI, ChatGPT sta evolvendo da semplice strumento di produttività a punto di riferimento nella vita quotidiana, in particolare per gli studenti universitari. Recenti analisi evidenziano come il chatbot, basato su intelligenza artificiale, possa fungere da “Life Coach AI”, supportando le persone in decisioni relative a obiettivi personali, relazioni e benessere psicofisico.

A differenza dei motori di ricerca, ChatGPT offre risposte strutturate, conservando il “ricordo” delle conversazioni, e funge da compagno virtuale per riflessioni e discussioni. Gli studenti intervistati da OpenAI hanno rivelato di utilizzarlo non solo per motivi accademici, ma anche per gestire stress e chiarire pensieri.

Tra le sue funzioni, ChatGPT è utile nell’aiutare a prendere decisioni difficili attraverso domande mirate, nella pianificazione della giornata e nella gestione di cambiamenti significativi, come un cambio di facoltà o lavoro. Inoltre, il chatbot può assistere nella scrittura di messaggi delicati, suggerendo le parole appropriate, e promuovere l’auto-riflessione con domande stimolanti.

È importante notare che, seppur utile, ChatGPT non può sostituire psicologi o consulenti certificati. Tuttavia, rappresenta un valido supporto per affrontare l’incertezza, esternalizzare pensieri e ricevere feedback neutro. In questo modo, il tool di OpenAI segna un cambiamento nella relazione tra le nuove generazioni e la tecnologia, diventando una risorsa strategica per affrontare il presente e pianificare il futuro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it