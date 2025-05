ChatGPT: L’AI che ascolta e guida i giovani

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha recentemente dichiarato che ChatGPT sta evolvendo oltre il semplice utilizzo per la produttività, diventando un “punto di riferimento nella vita quotidiana”, specialmente per gli studenti universitari. Il chatbot basato su intelligenza artificiale si propone come un “Life Coach AI”, assistendo gli utenti in decisioni legate a obiettivi personali, relazioni e benessere psicofisico.

A differenza dei tradizionali motori di ricerca, ChatGPT offre risposte strutturate e ricorda conversazioni precedenti, fungendo da compagno virtuale per riflessioni e confronti quotidiani. OpenAI ha condotto interviste con studenti che hanno sfruttato il chatbot non solo per scopi accademici, ma anche per gestire lo stress e chiarire pensieri e dubbi personali. È importante notare che non sostituisce un professionista, ma può fornire supporto immediato e disponibile 24 ore su 24.

Tra le funzioni emergenti, ChatGPT è in grado di aiutare nella presa di decisioni e nell’organizzazione giornaliera, suggerendo anche piani d’azione. Può fornire spunti per affrontare cambiamenti significativi, come passare a un nuovo lavoro o città, e supportare conversazioni delicate suggerendo parole appropriate.

Inoltre, il chatbot promuove l’auto-riflessione mediante domande pensate per indirizzare l’attenzione su fattori di stress e emozioni represse. Anche se non è un psicologo o consulente certificato, ChatGPT si sta affermando come strumento utile per affrontare incertezze e fare chiarezza nei momenti di difficoltà, rappresentando un cambiamento culturale significativo nell’interazione tra giovani e tecnologia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it