ChatGPT: Il Super Assistente del Futuro per Ogni Necessità

Dal suo lancio nel 2022, ChatGPT ha rapidamente guadagnato popolarità come uno degli strumenti di intelligenza artificiale più usati, grazie alla sua abilità di comprendere e generare testo in modo coerente. OpenAI propone però un’evoluzione significativa del chatbot, mirando a trasformarlo in un “super assistente” in grado di supportare gli utenti in molteplici aspetti della vita quotidiana.

Attualmente accessibile tramite web e app, OpenAI intende ampliare queste funzionalità per rendere ChatGPT un compagno utile in molteplici situazioni. Tra le attività quotidiane che il chatbot potrebbe semplificare ci sono la presa di appunti in riunioni, la preparazione di presentazioni e la ricerca di ristoranti.

Un documento trapelato rivela che OpenAI sta lavorando per fornire a ChatGPT competenze avanzate per automatizzare compiti ripetitivi e supportare anche attività complesse come l’apprendimento della programmazione. Con un approccio “T-shaped”, il tool avrà capacità versatili, facilitando l’apprendimento e aumentando la produttività.

La roadmap di OpenAI prevede modifiche significative già nei prossimi mesi, con l’obiettivo di sviluppare un ChatGPT come “super-assistente” entro la metà del 2025. Questo assistente, descritto come “efficiente, affidabile ed emotivamente intelligente”, sarà capace di operare autonomamente e proattivamente. Inoltre, l’integrazione di nuovi strumenti digitali migliorerà ulteriormente le sue funzioni.

Nella seconda metà del 2025, OpenAI pianifica di monetizzare queste nuove funzionalità, introducendo servizi e modelli di business che sfrutteranno le capacità avanzate di ChatGPT, trasformando così l’AI in un’estensione dell’interazione digitale quotidiana degli utenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it