ChatGPT Down: Malfunzionamenti e Soluzioni Provvisorie

Problemi per ChatGPT: il servizio è fuori uso dal mattino del 10 giugno 2025, con diverse segnalazioni di malfunzionamenti. Downdetector.com ha confermato l’andamento negativo del chatbot di OpenAI, con picchi di segnalazioni a partire dalle 10:30. Gli utenti incontrano frequenti messaggi di errore, come “Something went wrong”, che impediscono loro di ricevere risposte.

Nonostante le segnalazioni, OpenAI non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo al problema. Tra i luoghi colpiti, anche Sora ha vissuto difficoltà, in particolare per chi cercava di generare video tramite il servizio.

Attualmente, gli utenti hanno poche opzioni. Il chatbot presenta errori sia dall’app sia dalla versione web, ma è possibile provare a inviare più volte lo stesso messaggio in attesa di una risposta. Il malfunzionamento non è totale; in effetti, ChatGPT risulta parzialmente operativo.

Per chi ha bisogno di un assistente AI, ci sono alternative come Gemini, Copilot e Perplexity, accessibili sia tramite app che web. Gli utenti devono ora attendere il ripristino di ChatGPT da parte di OpenAI per tornare a utilizzare il servizio senza interruzioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it