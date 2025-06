ChatGPT Down: Crescono Ricerche per Alternativa IA

I problemi tecnici che hanno colpito ChatGPT il 10 giugno hanno aperto nuove opportunità per la concorrenza nel settore dei chatbot. Diversi utenti hanno segnalato l’impossibilità di accedere al servizio di OpenAI per alcune ore, con malfunzionamenti che hanno principalmente interessato l’Europa. Nonostante il disguido, OpenAI non ha fornito dettagli specifici sulla natura dei problemi, ammettendo però l’incidente.

In risposta all’incidente, le ricerche di alternative a ChatGPT, come DeepSeek e Claude, hanno subito un notevole incremento. Un’analisi di Google Trends ha rivelato un aumento del 109% delle ricerche per DeepSeek e del 95% per Claude, segno che molti utenti hanno attivamente cercato soluzioni alternative anziché attendere la ripresa del servizio.

DeepSeek, sviluppato da una startup cinese, è stato realizzato con un investimento di soli 5 milioni di dollari, una cifra sorprendentemente bassa che ha colpito il mercato. Claude, invece, è stato creato da Anthropic, un’azienda fondata da ex dirigenti di OpenAI, con Amazon come investitore principale. Google, infine, ha lanciato il proprio chatbot, Gemini, riuscendo a affermarsi come una valida alternativa a ChatGPT.

Questi sviluppi evidenziano come il mercato dell’intelligenza artificiale sia in continua evoluzione, con l’attenzione degli utenti che si distribuisce su più piattaforme, mettendo in discussione la posizione dominante di OpenAI nel settore.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it