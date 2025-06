ChatGPT 4.0 Sconfitto a Scacchi da un Atari del ’77

Recenti sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale hanno rivelato limiti sorprendenti anche nei modelli più avanzati. In un esperimento condotto dall’ingegnere Citrix Robert Caruso, ChatGPT 4o, sviluppato da OpenAI, è stato battuto a scacchi da un gioco per Atari 2600 del 1977 chiamato Atari Chess. Pur essendo una tecnologia moderna, ChatGPT non è riuscito a vincere neanche una partita contro un software di scacchi considerato primitivo, che analizza solo una o due mosse in anticipo.

Durante le sfide, l’AI ha mostrato delle “allucinazioni” e ha commesso errori gravi, trascurando minacce al proprio re e compiendo mosse non consentite. Nonostante le ripetute sconfitte, ChatGPT ha promesso di migliorare il suo gioco, ma senza alcun cambiamento significativo nei risultati.

Questa vicenda mette in luce che, nonostante ChatGPT disponga di una vasta conoscenza teorica sugli scacchi e sia capace di analizzare partite e spiegare teorie, la sua applicazione pratica nelle situazioni di gioco risulta carente. Molti modelli linguistici, infatti, faticano a comprendere le dinamiche della scacchiera, a riconoscere le mosse valide e a seguire strategie basilari.

La capacità di giocare a scacchi è tradizionalmente vista come un test cruciale per l’intelligenza artificiale. Tuttavia, i recenti test suggeriscono che il sistema manca di competenze strategiche e logiche necessarie per affrontare efficacemente un gioco complesso come gli scacchi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it