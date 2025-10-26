Chatbot in Europa: disinformazione e sfide per il futuro

Un’indagine dell’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU), supportata dalla BBC, ha evidenziato che i chatbot più diffusi presentano distorsioni nelle notizie, confondono le fonti e forniscono dati obsoleti. Per il progetto, 22 redazioni di 18 paesi hanno testato ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini e Perplexity con migliaia di domande standardizzate, confrontando le risposte con quelle realmente pubblicate.

I risultati sono allarmanti: circa la metà delle risposte conteneva errori significativi, mentre otto casi su dieci presentavano piccole imprecisioni. In dettaglio, il 45% delle risposte era problematico, il 31% confuso e il 20% conteneva errori gravi come dati inventati. Gemini ha ottenuto i risultati peggiori, con il 72% delle sue risposte basate su fonti errate o non verificate. ChatGPT ha mostrato un tasso di errori del 24%; Perplexity e Copilot hanno avuto il 15%.

Malgrado la crescente fiducia nei chatbot per la produzione di riassunti informativi, il 84% degli intervistati in un sondaggio Ipsos ha affermato che un solo errore riduce drasticamente la fiducia in tali sistemi. Questo pone un rischio significativo per i media, poiché eventuali errori possono danneggiare la loro reputazione.

Il progetto, il più ampio studio sull’accuratezza degli assistenti giornalistici, ha rilevato che gli errori sono sistemici. Gli sviluppatori riconoscono in parte il problema: un rapporto di OpenAI ha ammesso che i modelli tendono a “indovinare” piuttosto che ammettere l’ignoranza. Sono state presentate raccomandazioni per migliorare la trasparenza delle fonti e implementare meccanismi di verifica pre-pubblicazione, sottolineando l’importanza di segnalare l’incertezza piuttosto che fornire risposte inventate.