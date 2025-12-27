Chatbot e salute mentale in Italia

I chatbot di intelligenza artificiale possono davvero prendere il posto di uno psicologo? La risposta è no. L’AI non possiede empatia reale, non coglie segnali non verbali e non ha la sensibilità clinica necessaria per guidare un percorso terapeutico. Tuttavia, in situazioni estreme, come aree senza accesso ai servizi di salute mentale, alcuni chatbot progettati appositamente per il supporto psicologico possono offrire un aiuto temporaneo.

Negli ultimi mesi il tema è diventato centrale nel dibattito scientifico. Studi condotti da istituzioni come la Stanford University e il King’s College London hanno analizzato potenzialità e rischi dell’uso dei chatbot in ambito psicologico. La distinzione è fondamentale: una cosa sono gli strumenti terapeutici progettati per questo scopo, un’altra sono i modelli linguistici generici, come ChatGPT, Gemini o Copilot, nati per rispondere a domande generiche e non per gestire la fragilità mentale.

L’uso dei chatbot come “amico digitale” è in forte crescita. Con quasi un miliardo di utenti attivi, l’AI è entrata nella vita quotidiana di milioni di persone, soprattutto giovani, che la utilizzano per parlare di ansia, relazioni, benessere e problemi emotivi. Secondo i dati di Sensor Tower, nell’ultimo anno le richieste su temi legati allo stile di vita e alla salute sono salite dal 22% al 34,6% del totale.

In contesti di emergenza, l’AI può avere un ruolo positivo. Uno studio ha analizzato l’efficacia di un chatbot terapeutico chiamato Friend, utilizzato da donne che vivono in zone di guerra e soffrono di disturbi d’ansia. I risultati mostrano una riduzione significativa dei sintomi: 45-50% con la terapia tradizionale, 30-35% con l’uso del chatbot.

Tuttavia, la psicoterapia non può essere sostituita. La relazione umana resta insostituibile per profondità emotiva, capacità di adattamento e qualità del dialogo. I benefici osservati riguardano esclusivamente strumenti progettati per fini terapeutici, non i chatbot generalisti. L’uso dei chatbot come sostituti della psicoterapia può comportare rischi, come risposte inappropriate o dannose, atteggiamenti stigmatizzanti verso chi soffre di disturbi mentali e assecondamento di convinzioni deliranti.