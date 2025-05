Chatbot come supporto alla psicoterapia

Uno studio pubblicato su Nature da Steven Siddals, John Torous e Astrid Coxon ha analizzato le esperienze di 19 persone che hanno utilizzato chatbot basati su AI generativa per il supporto alla salute mentale, evidenziando un alto coinvolgimento e impatti positivi come migliori relazioni e gestione dei traumi. Tali strumenti possono ridurre sintomi di depressione e ansia, ma presentano rischi per la privacy e la sicurezza, richiedendo ulteriori ricerche per un’integrazione sicura nella cura della salute mentale.

Nel 2019, è stato stimato che 970 milioni di persone a livello globale soffrano di disturbi mentali, con un aumento del 48% rispetto al 1990. Solo il 23% degli individui con depressione nei Paesi ad alto reddito riceve cure adeguate, percentuale che scende a 3% nei Paesi a medio e basso reddito. Negli ultimi anni, l’uso della tecnologia ha aumentato l’accesso a strumenti di supporto, ma con risultati contrastanti e un alto tasso di abbandono.

Chatbot come Woebot e Wysa hanno mostrato miglioramenti nei sintomi di depressione, ma molti utenti hanno denunciato risposte vuote e ripetitive. Nuove intelligenze artificiali generative come ChatGPT e Gemini offrono maggiore personalizzazione, mostrando capacità di ascolto efficace e supporto emotivo. Tuttavia, esistono preoccupazioni etiche sulla privacy, affidabilità delle valutazioni e perdita della relazione empatica tra terapeuta e paziente.

Organizzazioni come UNESCO e OMS hanno richiesto normative per prevenire abusi delle tecnologie. La Commissione Europea ha proposto un “AI Act” per regolamentare l’uso dell’IA e garantire i diritti fondamentali, sollevando interrogativi sull’impiego delle nuove tecnologie nella relazione umana.