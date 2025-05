Il settore dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale sta crescendo rapidamente, con un focus particolare sulle applicazioni nella salute mentale. Molti giovani in diversi paesi utilizzano questi strumenti per l’assistenza psicologica, suscitando preoccupazioni etiche e pratiche da parte degli operatori sanitari.

L’accessibilità e la convenienza dei chatbot, disponibili anche in versione gratuita, li rendono una valida alternativa ai costosi servizi di professionisti. Su piattaforme come TikTok, trend recenti mostrano ChatGPT come un “terapeuta personale” efficace nel ridurre l’ansia dei giovani. Tuttavia, i professionisti della salute mentale avvertono che, sebbene possano sembrare un aiuto, questi strumenti mancano di empatia umana e approcci personalizzati, cruciali per un trattamento efficace.

I chatbot AI possono infatti simulare un supporto, ma non sono idonei a gestire problemi complessi che richiedono terapie o farmaci. Tra le maggiori preoccupazioni vi è la loro incapacità di diagnosticare correttamente e di fornire prescrizioni, il che può risultare rischioso per pazienti vulnerabili.

Gli esperti mettono in guardia sull’uso di chatbot per la salute mentale, evidenziando la loro inadeguatezza nel gestire situazioni critiche, come il rischio di suicidio. Tuttavia, alcuni ritengono che possano essere utili per aiutare gli utenti a porre domande al proprio medico o per reperire informazioni, senza sostituire la terapia o la consulenza medica professionale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it