Charter sportivi in Italia

Sono stati organizzati charter per gli incontri di calcio con le squadre che devono rientrare nella loro città dopo le partite in trasferta. Per la partita Parma – Lazio, l’ATR72-600 Aeroitalia 9H-MMU ha trasportato la Lazio da Roma Fiumicino a Bologna, dopo la partita a Parma.
Per la partita Lecce – Pisa, Tyrolean Jet & Services / InX.aero E145 OE-LAP ha trasportato la squadra da Pisa a Brindisi, dopo essere arrivata da Venezia.
Per la partita Udinese – Napoli, Neos ha trasportato il SSC Napoli da Napoli a Trieste con un B737.
Infine, per la partita Palermo – Sampdoria, Luxwing con DHC-8-Q400 9H-LWB ha trasportato la Sampdoria da Genova a Palermo e ritorno.