Charlize Theron in difesa della comunità LGBT: “Menerò chiunque sia contro di loro”

In questi giorni Charlize Theron ha partecipato all’evento Drag Isn’t Dangerous, organizzato dopo che in Tennessee, una legge ha vietato alle drag queen di esibirsi in pubblico davanti ai bambini e nelle scuole. L’attrice si è scagliata contro chi considera le drag queen pericolose per i ragazzini (anche Lizzo ha fatto una cosa simile ad un suo concerto).

“Sto dalla vostra parte e siamo con voi, e menerò chiunque vuole farvi male, ragazzi. Le drag sono di cattivo esempio per i bambini? Ci sono ben altre cose feriscono e uccidono i ragazzi e i bambini e tutti sappiamo di cosa sto parlando adesso. Se avete mai visto una drag queen cantare in un playback per la sua vita, vi rende solo più felici e vi fa amare di più voi stessi, non può fare altro che questo”.

new! ✨ charlize theron during her participation today (07), in the program “drag isn’t dangerous”. pic.twitter.com/VsxGme5VQv — charlize theron daily (@dailytheron) May 7, 2023

Charlize Theron parla della figlia transgender.