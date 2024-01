Charlize Theron questa settimana è stata ospite della prima puntata della 16esima stagione di RuPaul’s Drag Race e come ripreso anche da Gay.it ha fatto un bellissimo discorso per la comunità LGBT+ che lei conosce molto bene, facendone indirettamente parte.

“Ho due bambine piccole e voglio che crescano in un mondo in cui sanno cosa significhi accettare ciò che non è come te, ciò che è diverso e amarlo, non averne paura e abbracciarlo. Questo è il mio lavoro di mamma. Sento che viviamo in un’epoca in cui le nostre parole possono facilmente essere usate come armi contro di noi. Mi preoccupo per noi, come persone, e per quello che possiamo farci l’un l’altro. Quanto sia potente quando ami e quanto sia potente quando odi. Uno distrugge e l’altro costruisce”.

Le due bambine di Charlize Theron – Jackson e August – sono entrambe nate in Africa e lei ha adottato la prima nel 2012 e la seconda nel 2015. La maggiore, all’età di tre anni, le disse di sentirsi una femminuccia e così lei l’ha cresciuta. Ora, infatti, è una splendida adolescente.

“It’s very affirming, as an artist, when our allies share the message of love that we bring when we do this.” 💬 Drag performers and the LGBTQ+ community are facing threats to their rights across the country. Learn more at https://t.co/a2mwfUc3h8 pic.twitter.com/cI4MSgB0Bv — RuPaul’s Drag Race (@RuPaulsDragRace) January 6, 2024

Charlize Theron, il bel messaggio per la comunità LGBT citando la figlia transgender

“Anche io credevo fosse un maschio. Fino a quando, a 3 anni, mi ha guardata e mi ha detto: io non sono un maschio. Ecco qui. Ho due bellissime figlie che, come ogni genitore, voglio proteggere e veder sbocciare“, le parole dell’attrice Premio Oscar al Daily Mail. Al portale Pride, ha invece dichiarato: “La storia di mia figlia è in realtà la sua storia e un giorno se lo desidera la racconterà. Ma sento il bisogno, in quanto sua madre, di far sapere al mondo che apprezzerei se usassero i pronomi giusti nei suoi confronti. I media continuano a scrivere su di lei il pronome sbagliato e questo ha fatto davvero male ai suoi sentimenti”.