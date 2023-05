Charlie si riunisce con il suo gemello: il cane era lì ad aspettarlo

Il dolce Charlie si riunisce con sorpresa con il suo gemello: il cane viveva da anni al suo fianco senza esserne a conoscenza.

Una donna ha scoperto con stupore dell’esistenza del gemello del suo piccolo cane Barkley. La coppia di fratelli pelosi avrebbe vissuto a poca distanza uno dall’altro senza sapere della loro compatibilità e somiglianza. A scoprire altrettanto casualmente di Charlie, l’altro cagnolino destinato ad approdare in famiglia da lì a poco, sarebbe stata la stessa padroncina di Barkley durante una comune navigazione in rete.

Charlie si riunisce con il suo gemello Barkley: il cane viveva al suo fianco senza saperlo – VIDEO

Notando l’annuncio per l’adozione di un pelosetto di zona su TikTok, consigliatole da un utente per la sua incredibile somiglianza con il suo Barkley, la donna avrebbe istintivamente approfondito la questione fino a garantire per l’adozione del cagnolino.

Il 28 aprile scorso, dopo il benvenuto del secondo incrocio tra un Golden Retriever e un barboncino da parte di Barkley – mostratosi sin da subito entusiasta di conoscere il suo così simile a lui compagno di giochi – il cane Charlie potuto festeggiare la prima settimana nella sua nuova casa.

Al fianco del gioioso Goldendoodle e del suo fratellino, in uno dei virali video su TikTok, si assiste anche all’entusiasmo della loro coppia di affettuosi padroncini. Secondo il loro parere in didascalia sembra che già dai primi momenti risultasse chiaro che i due pelosetti, Charlie e Barkley, fossero “destinati a divenire migliori amici“.

Dopo aver indagato anche sulle considerazioni avanzate dagli esperti in materia, riguardo alla possibilità dei cani di essere gemelli a tutti gli effetti, una cosa resta certa per i volontari della SPCA del Maryland, negli Stati Uniti, occupatasi di Charlie prima della sua adozione: che – al di là delle loro caratteristiche genetiche – i due pelosetti sembrano due vere gocce d’acqua. Entrambi hanno lo stesso peso e lo stesso pelo ispido. A differenziali sarebbe soltanto una piccola differenze nell’altezza: Charlie appare più alto di 2 centimetri del suo fratellino Barkley.

L’ultimo emozionante filmato condiviso su TikTok da @otmdanielle documenta l’avvenuta adozione di Charlie e il suo primo incontro con la sua nuova padroncina. Al termine di un breve tragitto in macchina la donna dà finalmente il benvenuto al pelosetto nella sua casa per sempre. Fra tante coccole la clip si conclude con la realizzazione di una medaglietta con l’incisione del suo nome. In sottofondo le note del romantico brano “Get You The Moon”.