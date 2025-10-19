21.9 C
Roma
domenica – 19 Ottobre 2025
Musica

Charlie Puth lancia Changes, il nuovo singolo pop americano

Da stranotizie
Charlie Puth lancia Changes, il nuovo singolo pop americano

È tempo di nuova musica per Charlie Puth, che ha pubblicato il singolo “Changes” il 17 ottobre, il primo estratto dal suo album “Whatever’s Clever!”. Questo sarà il suo quarto album e uscirà sotto l’etichetta Atlantic Records.

“Changes” offre un assaggio del nuovo lavoro di Charlie Puth, mostrando la sua abilità nel creare ritornelli orecchiabili, cori coinvolgenti e assoli di pianoforte che animano l’ascoltatore. La canzone, descritta da Rolling Stone Magazine come un possibile successo, combina elementi del suono degli anni ’80 con influenze moderne, e rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera.

La produzione è a cura di Charlie Puth stesso con la collaborazione di BloodPop, noto per i suoi lavori con diversi artisti. Insieme al brano è stato pubblicato anche un videoclip diretto da Charlotte Rutherford, che riporta a un’epoca pre-digitale. Nella clip, l’artista riflette sui cambiamenti nella sua vita personale e professionale, con un cameo della moglie Brooke Sansone.

Charlie Puth è riconosciuto come uno dei più influenti autori e produttori musicali, avendo accumulato oltre 35 miliardi di stream e diversi singoli multi-platino. Ha ricevuto nomination ai GRAMMY e vari premi, fascicoli che testimoniano il suo impatto nel mondo della musica pop. Attualmente, è al lavoro sul suo nuovo album, in attesa di replicare il successo ottenuto con il precedente, che include brani come “Light Switch” e “Left and Right”.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Animali domestici in Italia: sfide e soluzioni di pulizia
Articolo successivo
Innovazione digitale e ambientale: 4 miliardi per le imprese italiane
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.