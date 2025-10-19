Charlie Puth lancia Changes, il nuovo singolo pop americano

È tempo di nuova musica per Charlie Puth, che ha pubblicato il singolo “Changes” il 17 ottobre, il primo estratto dal suo album “Whatever’s Clever!”. Questo sarà il suo quarto album e uscirà sotto l’etichetta Atlantic Records.

“Changes” offre un assaggio del nuovo lavoro di Charlie Puth, mostrando la sua abilità nel creare ritornelli orecchiabili, cori coinvolgenti e assoli di pianoforte che animano l’ascoltatore. La canzone, descritta da Rolling Stone Magazine come un possibile successo, combina elementi del suono degli anni ’80 con influenze moderne, e rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera.

La produzione è a cura di Charlie Puth stesso con la collaborazione di BloodPop, noto per i suoi lavori con diversi artisti. Insieme al brano è stato pubblicato anche un videoclip diretto da Charlotte Rutherford, che riporta a un’epoca pre-digitale. Nella clip, l’artista riflette sui cambiamenti nella sua vita personale e professionale, con un cameo della moglie Brooke Sansone.

Charlie Puth è riconosciuto come uno dei più influenti autori e produttori musicali, avendo accumulato oltre 35 miliardi di stream e diversi singoli multi-platino. Ha ricevuto nomination ai GRAMMY e vari premi, fascicoli che testimoniano il suo impatto nel mondo della musica pop. Attualmente, è al lavoro sul suo nuovo album, in attesa di replicare il successo ottenuto con il precedente, che include brani come “Light Switch” e “Left and Right”.