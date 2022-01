La trasformazione del piccolo Charlie, il cane trovato a vivere in una struttura per cani da combattimento

Dopo tante sofferenze anche il piccolo Charlie è stato salvato e grazie all’amore di una famiglia e alle cure giuste, ha fatto un’incredibile trasformazione. Per fortuna, ora è in un posto sicuro e protetto e non dovrà più subire episodio crudeli e malvagi nella sua vita.

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi di Humane Society ogni giorno si impegnano per cercare di aiutare questi cuccioli che ne hanno davvero bisogno. Purtroppo molti di loro non riescono a superare i traumi che hanno subito.

Un giorno, i volontari sono intervenuti con l’aiuto delle forze dell’ordine in una struttura che si trova in Carolina del Nord. Da una segnalazione hanno scoperto che lì dentro c’erano dei cani usati per i combattimenti.

Ovviamente questa pratica negli Stati Uniti, ma anche in tutto il mondo, è vietata proprio dalla legge, ma ci sono tante persone che riescono ancora a mettere in atto crudeltà simili.

CREDIT: YOUTUBE

Quando i ragazzi sono entrati in quel posto hanno trovato dei cuccioli in condizioni davvero disperate. Tra questi appunto c’era il piccolo Charlie, un cane spaventato, ma che desiderava ricevere affetto.

Come riparo aveva baracca di legno consumato. Inoltre aveva poco spazio in cui muoversi, poiché intorno al collo aveva una catena rovinata e pesante. La sua situazione era davvero straziante.

La bellissima trasformazione del piccolo Charlie

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi hanno portato tutti i cuccioli nel loro rifugio e il medico li ha sottoposti a cure e trattamenti, per diverse settimane. Dovevano aiutarli anche a superare i traumi psicologici che avevano subito, vivendo in quel posto terribile.

Charlie grazie alle attenzioni di queste persone dal cuore enorme, ha riconquistato in fretta la fiducia negli esseri umani. Desiderava solo ricevere amore ed affetto. Ecco il video della sua storia di seguito:

Dopo tante sofferenze e malvagità, anche questo povero cane ha trovato il suo bellissimo lieto fine. Una famiglia umana si è fatta avanti per adottarlo ed il piccolo ha finito le sue cure nella nuova abitazione. Adesso è un cane totalmente diverso, felice di tutto ciò che ha.