Charlie Hebdo, minacce social a disegnatore italiano

Minacce social per il disegnatore Paolo Lombardi, 59 anni, residente nella provincia di Arezzo, dopo aver pubblicato una sua vignetta nell’ultimo numero di ‘Charlie Hebdo’, dedicato all’ottavo anniversario dell’attentato islamista del 7 gennaio 2015 in cui persero la vita 12 giornalisti della rivista satirica francese, con uno speciale sulle proteste in Iran con pagine di vignette che deridono l’ayatollah Khameni. La vignetta di Lombardi, che vanta collaborazioni con i quotidiani francesi ‘Le Monde’ e ‘Le Figaro’, raffigura una donna che urina sul ritratto dell’ayatollah. A seguito delle minacce sui social le forze dell’ordine hanno predisposto un servizio di vigilanza. La vicenda è all’attenzione della Prefettura di Arezzo.

Paolo Lombardi aveva partecipato ad un concorso indetto da “Charlie Hebdo” ed è uno dei 35 vignettisti scelti per la pubblicazione in prima pagina.