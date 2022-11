Charlie Gnocchi su Oriana Marzoli, le nuove frasi che non piaceranno ad Alfonso Signorini

Charlie Gnocchi è appena entrato in modalità Achille Lauro.



A distanza di 48 ore dalla tirata d’orecchie in diretta nazionale da parte di Alfonso Signorini in merito a delle sue battute viscide nei confronti di Oriana Marzoli, il vippone c’è ricaduto ed ha commesso il medesimo scivolone.

Se la scorsa volta i suoi argomenti miravano tutti sul “grado di umidità” della bella venezuelana, questa volta Charlie Gnocchi ha fantasticato a voce alta su lei insieme a Luca Salatino ed Edoardo Donnamaria.

“Sotto il letto le telecamere ci sono?” – ha chiesto lo speaker radiofonico ai suoi amici – “Cosa devo fare? Lei [Oriana, ndr] mi fa risentire giovane, mi fa ritrovare la serenità, la virilità”. Alludendo poi al suo amichetto in mezzo alle gambe ha detto: “Lui? No, non mi si alza più. E infatti voglio vedere se con Oriana succede qualcosa. Ho provato da solo ma non succede nulla, magari Oriana mi dà una mano”.