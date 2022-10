Charlie Gnocchi su Marco Bellavia: “Dava testate al muro, parlava da solo, è matto?”

Niente da fare, nemmeno l’uscita di Marco Bellavia ha fatto capire ai gieffini di questa edizione i loro errori. Poco dopo il ritiro del concorrente, Charlie Gnocchi ha confidato ad altri coinquilini di aver visto Marco durante una brutta crisi: “Stamani era presto ed ha svegliato Ciupilan. Sì gridava, dava le testate contro il muro. Parlava da solo. Ho detto ‘ma questo è matto?’ Gli ho parlato e mi ha detto che a lui delle regole del GF Vip non fregava nulla“.

Wilma Goich ha confermato ed ha aggiunto: “Sì l’abbiamo trovato sdraiato a terra a braccia aperte che urlava. Ha bisogno di essere aiutato, non è l’ambiente per lui. Però non è colpa nostra se è andato via“.

Bisognerebbe che Charlie Gnocchi e Wilma capissero che se Marco ha avuto una crisi forse è proprio perché per giorni è stato emarginato, offeso e deriso. Se una persona fragile viene continuamente messa in discussione, attaccata e isolata prima o poi si spezza.

Charlie: Stamattina Marco parlava col muro, ho pensato ma cos’è MATTO? LO SQUALLORE CONTINUA… #GFvip — Sid Apple (@AppleQuiSid) October 1, 2022

Charlie:”Ha svegliato Ciupilan, stamattina piangeva e dava testata al muro, questo è matto ”

Luca:” Avete usato modi sbagliati” Marco aveva solo bisogno di condividere il suo dolore per alleggerirsi, punto #GFvip — Bibicleou💧 (@BiagioLosacco) October 1, 2022

Charlie Gnocchi: “L’hanno portato via”.

Ieri pomeriggio Luca Salatino si stava allenando in giardino e ha iniziato a gridare e fingere di fare pugilato. Charlie Gnocchi guardando Attilio Romita ha detto: “Ecco, Marco stamattina gridava e faceva così. Per questo dopo l’hanno portato via“.

Poco dopo Luca ha fatto notare a Charlie l’ipocrisia degli altri gieffini: “Adesso fanno tutti ‘ciao Marco ci manchi e tutto’. Le persone vanno aiutate quando ci stanno“. Gnocchi ha risposto senza pensarci troppo: “Fanno così tutti perché hanno tutti paura di essere eliminati“.

Qualcuno avvisi Charlie che lui è stato tra i primi a rispondere male a Marco (qui un esempio), per poi cambiare atteggiamento dopo la sua uscita. Nulla da dire invece su Luca, che è sempre stato educato con Bellavia.