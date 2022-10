Charlie Gnocchi, scoppia la lite, tutti contro di lui: “Maleducato, prepotente”

Nottata di fuoco nella casa del GF Vip e questa volta al centro della bufera c’era Charlie Gnocchi. Da quando è entrato il comico ha cercato di cucirsi addosso – senza successo – il ruolo di leader e adesso i suoi coinquilini sembrano non sopportare più questa situazione. Ieri sera il fratello di Gene voleva organizzare un gioco, ma alcuni vipponi si sono rifiutati di partecipare (tra cui Amaurys, George e Pamela) e così lui si è indispettito.

“E allora ognuno fa il suo qui. Inutile tentare di fare qualcosa di bello. Anche oggi c’era un clima fiacco. Saremmo un gruppo favoloso con mille belle personalità e ci perdiamo in cavolate. Non è che voglio obbligare le persone a stare tutti insieme. Stasera volevo cercare di riunire tutti per vedere se il nostro gruppo ha delle cose che non vanno bene e che possono essere migliorate. Qui c’è un livello di nervosismo terribile. fate baci e abbracci e poi vi sparlate a vicenda. Io ero venuto qui per vedere un gruppo come si comportava e riflettere tutti insieme. Invece ognuno fa i ca**i suoi. Tipo Alberto De Pisis non dice niente. Dì qualcosa di te, no? Siamo artisti, siamo qui per divertirci e raccontare le nostre storie. Pamela, la conosco e ha raccontato la sua. Alberto… chi ca**o è Alberto? Chi lo conosce? So solo che è andato ad Ibiza 8 mesi”

I gieffini contro Charlie Gnocchi.

Alberto ha risposto a tono a Gnocchi: “Io apprezzo tantissimo queste manie di protagonismo così potrai avere le tue clip e siamo tutti felici, ma ti consiglio di moderare i termini. Lasciati dire che ci sono altri modi per parlare. Sei stato aggressivo, so che stai scherzando e stai recitando una parte. I tuoi comportamenti sono palesemente costruiti“. Luca ha appoggiato De Pisis: “Ao ma perché invece de rompere i cogl***i a tutti perché non te racconti te che nun te sei mai raccontato“.

Cristina Quaranta ha cercato di far ragionare il coinquilino: “Se sei persone vogliono fare i cavoli loro devi smetterla e lasciarli stare! Ti dovevi accontentare di avere 13 persone con te per parlare e giocare. Tu non ti fai i ca**i tuoi e questa cosa non la tollero“.

C’è anche chi ha accusato Charlie di essere un burattino del GF. Carolina Marconi ha dato del falso al compagno di reality: “Io ti ho sentito e visto. Sei uscito dal confessionale cercando di spronarci tutti. Stai facendo il gioco del GF ed è ovvio. Smettila di fare il burattino del Grande Fratello. Tu devi fare le cose che ti senti di fare. Tu entri nel confessionale, poi esci e litighi, smuovi con tutti, per avere clip. Questa per me è finzione“.

La rabbia di Antonino Spinalbese.

Tra tutti, quello che ha alzato più i toni è stato sicuramente Antonino: “Eravamo in 12 sul divano potevamo giocare! Se Amaurys e Pamela non volevano giocare dovevi fermarti. Mi sembri un pirla dai. Sei un grande… ca**one! Non mi manipolare con le tue str***ate. Smettila, finiscila io non sono un idiota. Hai un modo di parlare alle persone sbagliato! Se Amaurys, George e Pamela non vogliono fare una cosa non insistere. Se ti comporti da maleducato e prepotente non avrai più nessuno con te. Smettila fai ridere, hai 30 anni più di me. Dove li hai spesi per non accettare la verità?”

Diciamo che Gnocchi è andato in ‘overbooking’