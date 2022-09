Charlie Gnocchi sbotta contro Giovanni Ciacci: “Mi rompi i C”

Primi litigi nella casa del Grande Fratello Vip 7 e oggi ne è scoppiato uno per le faccende domestiche. Una parte della casa vuole dei turni e che tutti i gieffini a rotazione facciano tutto, dalla pulizia del bagno alla cura della cucina, altri vipponi invece preferiscono che ognuno segua le sue attitudini e le sue preferenze, dicendo cosa vuole fare e cosa preferisce evitare. Giovanni Ciacci fa parte del primo gruppo e Charlie Gnocchi del secondo e per questo i due si sono scontrati a tavola.

Charlie Gnocchi ha continuato con la sua teoria secondo la quale l’organizzazione eccessiva sarebbe inutile e Ciacci ha cercato di spiegargli perché non era d’accordo con lui. Il conduttore radiofonico però non l’ha presa benissimo e quando Ciacci l’ha chiamato ‘Gene’ è sbottato.

“Fermati un attimo e non guardarmi come uno sce*o. Se continui a sbagliare il mio nome in continuazione io ti chiamo Ciappi! Già mi chiami Gene da una settimana e mi rompi i co****ni. Questa cosa non va bene! I lavori nella casa sono tantissimi e non ci sono solo le pulizie e la cucina. C’è chi si occupa di fare trucco e capelli alle ragazze come Antonino ad esempio. Ognuno deve scegliere cosa vuole fare. Se facciamo più gruppi è meglio. La Rossetti ad esempio è sclerata dicendo cosa fare o non fare ed ha fatto arrabbiare alcuni di noi ‘chi sei tu Patrizia per dirci cosa fare?’.

Ognuno dice cosa sa fare meglio e cosa vuole fare. Abbiamo la cucina che è una cosa tecnica. In questo caso è bene che ci stia chi sa cucinare e chi vuole starci. Per una volta Giovanni fai domande e chiedi ‘quali sono i problemi?’. Invece di partire a dire la tua come una predica. Ho capito che ci sono dei problemi, adesso troveremo delle soluzioni. Secondo me è meglio che Antonino si occupi del bagno e dei capelli e che ci sia una squadra per la cucina e una per le pulizie del resto. Come può Antonino fare sia i capelli che la cucina?”.