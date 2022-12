Charlie Gnocchi licenziato? Sonia Bruganelli fa un appello in radio

Charlie Gnocchi è stato licenziato dalla radio per cui lavorava? La notizia si è estesa a macchia d’olio sul web nel corso dei giorni scorsi, ma le festività natalizie l’hanno un po’ fatta passare in sordina. Una burla? A commentare la notizia è stata anche Sonia Bruganelli in diretta da RTL 102.5. “Più che un appello farei una preghiera, dopo questi tre mesi di Grande Fratello Vip se già prima era provato, ora lo è ancora di più. Sinceramente non si può abbandonare una persona devastata in questo modo, è una questione di umanità“.

Ecco il video:

“Non possiamo lasciarlo in mezzo alla strada” 😅 L’appello di @SBruganelli al Presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci per far tornare in onda Charlie Gnocchi ✈️#gfvip pic.twitter.com/7SH83IBS72 — RTL 102.5 (@rtl1025) December 22, 2022

Come sottolineato da 361 Magazine, a intervenire in merito anche Maria Teresa Ruta:

“E anche la Ruta – a sorpresa in diretta – fa una crociata per riportare Charlie in radiovisione dopo essere stato apostrofato come ‘parac*lo’ dal presidente Suraci. Il video ha fatto il giro della rete diventando virale ovunque con migliaia di visualizzazioni. ‘Charlie ha bisogno di quel lavoro‘, tuona la Ruta insieme a Costantino Vitagliano e Raffaella Fico. È questo il secondo step di quello che è diventato un vero e proprio caso. Che cosa succederà nei prossimi giorni?”.

Il tutto sembrerebbe essere però uno scherzo, dato che Manila Nazzaro – che a RTL 102.5 lavora – ha scritto su Twitter: “Ma perché questa farsa?“.