Charlie contro Marco Bellavia: “Uno così… non dice la verità, ma quello che gli capita”

Dopo tre settimane Marco Bellavia è tornato nella casa del GF Vip per un confronto con i gieffini. L’ex conduttore di Bim Bum Bam non è stato tenero ed ha giustamente sottolineato gli errori dei suoi compagni di avventura, anche di Charlie Gnocchi: “Io sono uscito e ho visto cose, me ne avete dette di ogni genere. Dietro ne avete dette di tutti i colori. Non vi chiedo di chiedermi scusa, ma di proseguire questo GF in modo più positivo. Anche Charlie che è un mio amico e qualcosa mi ha detto contro e l’ho visto da fuori. Sono pochi quelli che non hanno detto nulla, due o tre. In pratica uno su dici di tutti i partecipanti. Perdonatemi, ma avevate bisogno di essere messi davanti alla verità. Ognuno sa che cosa ha detto e cosa ha fatto“.

Charlie su Marco: “Uno che ha quel sistema non dice la verità”.

Durante la notte diversi vipponi si sono lamentati del discorso di Marco (soprattutto Wilma Goich) e Charlie Gnocchi ha chiesto ai coinquilini di non parlarne più. Tornato in camera con Luca, il comico ha spiegato che anche lui ha trovato inopportune alcune parole di Bellavia, ma che non ha replicato perché ‘uno come lui non dice la verità’.

“E allora anche io dovrei essere dispiaciuto. Sai cos’ha detto su di me? ‘Anche Charlie ha fatto dei discorsi che non mi sono piaciuti’. E ti spiego perché l’ha fatto. Perché uno che ha quel sistema lì…non dice la verità, ma dice quello che gli capita. Quindi adesso che ho sentito che gli altri parlavano ancora di lui ho detto di non parlarne più. Ci siamo già presi che siamo la vergogna d’Italia, quindi smettiamo di parlarne”.

Qualcuno faccia vedere a Gnocchi le cattiverie dette su Marco un mese fa.