Charlie Charles, Obladi Oblada con Ghali: il significato del testo

Charlie Charles lancia Obladi Oblada con Ghali, thasup e Fabri Fibra: il significato del testo della canzone.

Il producer che ha rivoluzionato la musica italiana dando forma all’ondata trap nella seconda metà degli anni Duemiladieci è tornato. E non da solo, ma come sempre accompagnato da alcuni dei più grandi nomi della scena urban italiana. In particolare da altri tre artisti straordinari, per creare una hit in grado di trasformarli nei nuovi Fab Four. Il titolo, d’altronde, non è per nulla casuale: Obladi Oblada, citazione della storica Ob-La-Di, Ob-La-Da dei Beatles. Scopriamo insieme il significato di questa nuova canzone.

Il ritorno di Charlie Charles con Fibra, Ghali e thasup

Charlie Charles non sarà mai un nome qualunque nella scena urban italiana. Si tratta del producer che forse più di tutti ha contribuito da dare una forma (e una firma) alla musica trap negli ultimi dieci anni. Lo avevamo lasciato nel 2019 con uno straordinario successo, Calipso, insieme a Fabri Fibra, Mahmood, Sfera Ebbasta e Dardust alla produzione. Lo ritroviamo oggi con Obladi Oblada, un brano che non sembra volersi porre limiti.

Fabri Fibra

La canzone è arrivata in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming dal 16 giugno e ha il potenziale per dare del filo da torcere alle altre hit dell’estate che hanno già raggiunto, o stanno raggiungendo, le radio in questo periodo.

Il significato del testo di Obladi Oblada

Ancora una volta Charles sorprende per la sua voglia di sperimentare. Accompagnato da un artista dalle idee innovative, come thasup, anche stavolta va oltre un singolo genere, un’etichetta, e crea un progetto artistico che non si pone alcun tipo di limite, grazie anche al contributo fondamentale di talenti del calibro di Ghali e Fibra.

Dal punto di vista del significato del testo, Obladi Oblada racconta la vita nel ghetto, la vita di un ragazzo tirato dalla corda che ti vorrebbe infelice dentro e da quella che ti vorrebbe invece infelice fuori. Tra le immagini cantate dagli artisti si susseguono momenti di nostalgia, ricordi, sogni infranti, sfiducia. Tutti sentimenti e sensazioni negative, in netto contrasto con quelle dell’amore che può rendere magico anche il ghetto.

Di seguito il lyric video di Obladi Oblada, con tanto di citazione di Abbey Road dei Beatles: