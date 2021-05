Due fratellini su una poltrona, il più piccolo morde il dito al più grande e se la ride, soddisfatto. Un pezzo di vita familiare, quotidiana, che invece di restare su una vecchia e impolverata Vhs ha fatto la storia di YouTube e, più in generale, del web. “Charlie Bit My Finger”, pubblicato nel 2007 su YouTube dai genitori dei due bambini, è stato uno dei primi “video virali” su internet: il conteggio delle visualizzazioni è aumentato, negli anni, fino alle 900 milioni attuali.

A un passo dal miliardo di clic, la famiglia che detiene i diritti del video – e che su questo ha costruito una piccola fortuna tramite pubblicità e merchandising – ha deciso di venderlo all’asta come Non-Fungible Token (nft), un contenuto digitale che permette di certificare l’unicità di un’opera d’arte, di un’immagine, in questo caso di un filmato. Se l’è aggiudicato, per 760,999 dollari, un utente che ha usato il nickname “3fmusic”. E ora, stando a quanto si apprende sul sito charliebitme.com, dove si è tenuta l’asta virtuale, il video di Charlie e del suo fratellino maggiore sarà cancellato, per sempre, dai server di YouTube.

“The soon-to-be-deleted YouTube phenomenon” scrivono gli autori del video. I due bambini oggi sono ragazzi: Charlie ha 14 anni e Harry ne ha 17. “Sarete gli unici proprietari di questo adorabile pezzo della storia di internet”, aggiunge la famiglia Davis-Carr che vive ancora oggi a Marlow, in Inghilterra, nella casa in cui è stato girato il popolare video. Anche le memorie di famiglia possono diventare Nft e finire sul piatto, insomma. Fino all’ultimo morso.