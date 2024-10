CHARLI XCX conquista la vetta della classifica album e vinili nel Regno Unito

Charli XCX celebra il successo del suo album “BRAT”, che raggiunge il primo posto nella classifica degli album nel Regno Unito dopo 19 settimane. Questo è il sesto album in studio dell’artista e la sua seconda numero uno nel Regno Unito, dopo “CRASH” nel 2022. “BRAT” include collaborazioni con artisti famosi come Ariana Grande, The 1975 e Kesha.

Nella classifica delle nuove uscite, Paul Heaton, ex membro dei The Housemartins e dei The Beautiful South, debutta alla posizione numero due con il suo nuovo album solista “The Mighty Several”.

Per quanto riguarda i singoli, Sabrina Carpenter stabilisce un record storico, diventando la prima artista in 71 anni di storia delle classifiche nel Regno Unito a trascorrere 20 settimane al numero uno nella Official Singles Chart in un anno. Il suo brano “Taste” resta in cima alla classifica per l’ottava settimana consecutiva, rendendolo il singolo numero uno più longevo del 2024. Sabrina ha collezionato 20 settimane al primo posto quest’anno con “Taste”, a cui si aggiungono “Espresso” e “Please Please Please”. Solo un’altra artista, Frankie Laine, era riuscito nell’impresa di raggiungere 20 settimane al numero uno in un anno, nel 1953.

Inoltre, l’album “BRAT” di Charli XCX domina la classifica degli album in vinile, diventando il più venduto della settimana in questo formato. Anche nelle vendite nei negozi indipendenti, “BRAT” si attesta come l’LP più acquistato negli ultimi sette giorni.

In sintesi, Charli XCX e Sabrina Carpenter sono al centro dell’attenzione nelle classifiche musicali nel Regno Unito, ognuna con traguardi significativi nelle rispettive categorie. Mentre Charli celebra il successo del suo album, Sabrina consolidando la sua posizione nella storia della musica pop con il suo straordinario record di permanenza al numero uno. I dati riflettono l’attuale dinamismo della scena musicale britannica, con significative nuove uscite e trionfi storici.