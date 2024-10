CHARLI XCX “Brat: alla ricerca del remix ideale”

Charli XCX ha rilasciato “Brat and it’s completely different but also still brat”, una nuova versione dell’album “brat” che ha riscosso grande successo di critica. Questo progetto include remix delle 16 tracce originali, con collaborazioni inedite da artisti come Ariana Grande, The 1975, Jon Hopkins, Caroline Polachek, AG Cook, The Japanese House, Tinashe, Julian Casablancas e Shygirl. Sono presenti anche remix già pubblicati, tra cui “360” con Robyn e Yung Lean, “Talk Talk” con Troye Sivan, “Von Dutch” con Addison Rae, “Girl, So Confusing” con Lorde e “Guess” con Billie Eilish.

L’album “BRAT”, uscito a giugno, si è affermato come il più acclamato dell’anno e ha avuto un forte impatto sulla cultura contemporanea, influenzando anche la campagna presidenziale di Kamala Harris. È stato nominato in diverse categorie ai Grammy 2025, inclusi Album dell’Anno, Miglior Album Dance/Elettronico e Miglior Album Ingegnerizzato, non classico. Inoltre, ha ricevuto una nomination ai Mercury Prize 2024, mentre il brano “Guess” con Billie Eilish ha debuttato al primo posto della UK Official Singles Charts ad agosto, rendendo Charli la prima artista britannica a conquistare quella posizione quest’anno.

Charli XCX ha ricevuto anche cinque nomination agli MTV European Music Award, tra cui Best Video per “360”, Best Collaboration per “Guess”, Best Pop, Biggest Fans e Best UK & Ireland Act. I suoi brani hanno accumulato oltre 1,4 miliardi di streams globali, con più di 18 milioni provenienti dall’Italia. In particolare, “Guess” featuring Billie Eilish ha registrato oltre 335 milioni di streams nel mondo, e il relativo video ha superato i 32 milioni di visualizzazioni.

Questa nuova versione dell’album offre un’interpretazione fresca e innovativa delle canzoni originali, mantenendo il carattere distintivo di Charli XCX. La tracklist di “Brat and it’s completely different but also still brat” evidenzia la varietà di collaboratori noti e porta avanti l’eredità musicale di Charli, che continua a sfondare barriere nel panorama pop contemporaneo. Il progetto sostiene la sua crescente influenza nell’industria musicale e la sua capacità di unire diverse influenze artistiche.