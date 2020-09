Charli D’Amelio e Dixie D’Amelio sono due star di TikTok (la prima ha 88 milioni di followers, la seconda 38 milioni) e da tali hanno una grossa risonanza mediatica.

Icone dei giovanissimi, le sorelle Charli e Dixie (che hanno rispettivamente 16 e 19 anni), recentemente si sono entrambe rifatte il naso, ma non lo avrebbero fatto per estetica, ma perché entrambe se lo sarebbero “rotto” e vorrebbero “respirare meglio”.



La polemica non è però nata sulle motivazioni che hanno spinto le due a sottoporsi all’operazione, ma sulle tempistiche delle rotture e degli interventi.lo ha fatto a luglio, mentre sua sorellaora a settembre.

Per questo motivo alcuni haters hanno accusato Dixie di aver copiato sua sorella Charli:

Ecco i tweet:

i would like to publicly apologize for fixing my nose…i forgot its only one broken nose per family…i’m sorry for copying you .@charlidamelio 🙁 wont happen again!!

— dixie (@dixiedamelio) September 18, 2020