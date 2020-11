Charli D’Amelio ha conquistato 100 milioni di follower su TikTok diventando così la prima persona a conquistare tale primato.

Come abbia fatto Charli D’Amelio a conquistare la stima di 100 milioni di persone in tutto il mondo non lo so (ha 16 anni e nella stragrande maggioranza dei suoi video fa mosse con le braccia sorridendo), ma tant’è.

.@CharliDAmelio becomes the first person to cross 100 MILLION followers on TikTok. 🍾 pic.twitter.com/E84yaG4KAs — Pop Crave (@PopCrave) November 22, 2020

Un successo tanto atteso e tanto faticato, dato che quest’anno ben due volte le persone hanno cercato di ostacolarla in questo primato: la prima volta ad aprile quando per farle un pesce d’aprile molti suoi seguaci le tolsero il follow da TikTok facendola crollare di 1 milione (da 44 milioni a 43 milioni); mentre la seconda volta risale a pochi giorni fa quando – in piena polemica vomito davanti lo chef – un altro milione di fan ha smesso di seguirla.

A quanto pare però le sue mosse con le braccia sorridendo piacciono ed anche parecchio, perché Charli D’Amelio ha immediatamente recuperato il terreno perduto arrivando alla vetta dei 100 milioni di follower.

Ha scritto un libro, ha un reality sulla sua famiglia, il suo nome è apparso in Forbes ed ora pure nel Guinnes World Record.

Pazzesco.