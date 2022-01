Per Charlene di Monaco il 25 gennaio 2022 è un giorno molto speciale. Si tratta del suo compleanno. Peccato che la principessa è stata costretta a trascorrerlo nella clinica privata in Svizzera dove è ricoverata. Di recente giungono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Quello di quest’anno è stato un compleanno molto triste per Charlene di Monaco. Infatti, tornata dall’Africa, la nota principessa ancora sta subendo i gravi effetti dell’infezione. Ricoverata in una clinica privata in Svizzera, la donna non può ancora fare ritorno nel suo Paese.

A seguito del suo ritorno dall’Africa, le condizioni di salute relative a Charlene di Monaco sono sempre al centro della cronaca rosa. In merito al suo stato di salute circolano numerose indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti. Stando a queste ultime la principessa sarebbe arrivata a pesare circa 46 chili.

Nel corso dell’ultimo periodo tutti i giornali del mondo e soprattutto il “Royal Central” hanno annunciato una brutta decaduta fisica della donna. Rimasta bloccata in Sudafrica in cui ha contratto una brutta infezione, la principessa ancora sta subendo le gravi conseguenze della malattia. Infatti, sembra che i tempi guarigione siano molto lenti.

A dare qualche dettaglio in più sul suo stato di salute è stato anche il “Corriere”. Stando alle dichiarazioni di quest’ultimo, Charlene si trova attualmente in una clinica in Svizzera e pesa solo 46 chili. La donna è molto debole e si nutrirebbe solo con liquidi. Per questo la data di ritorno nella sua casa è stata spostata a data da destinarsi.

Tuttavia, il giorno 25 gennaio 2022 la principessa ha compiuto 44 anni. Nonostante la distanza incolmabile dalla sua famiglia anche nel giorno del suo compleanno, numerose sono state le persone che l’hanno celebrata sui social attraverso numerosi video e immagini che la ritraggono con i figli Jacques e Gabriella e il principe Alberto.