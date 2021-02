Joss Whedon nei guai, il regista è stato accusato da Ray Fisher di aver creato un ambiente di lavoro tossico sul set di Justice League. Ieri a supportare l’attore è arrivata Charisma Carpenter, Cordelia di Buffy, che ha scritto una lunga lettera contro il regista della famosissima serie anni 90. La protagonista di Angel ha dichiarato che Joss ha reso la vita difficile a lei e ai suoi colleghi di Buffy.

“Per quasi due decenni, mi sono mangiata la lingua e ho trovato scuse per certi eventi che continuano a traumatizzarmi ancora oggi. Joss Whedon abusò del suo potere in numerose occasioni mentre lavoravamo insieme sui set di Buffy l’ammazzavampiri e Angel. Mentre lui trovava la sua cattiva condotta divertente, servì solo a intensificare la mia ansa da prestazione, a togliermi potere e allontanarmi dai miei colleghi. Gli allarmanti incidenti scatenarono una condizione fisica cronica di cui ancora soffro. Mi definì “grassa” parlando con i colleghi quando ero incinta di quattro mesi. Era cattivo e spesso aveva dei preferiti e metteva gli uni contro gli altri perché facessero a gara per le sue attenzioni. Quando rivelai di essere incinta Whedon rifiutò di rispondere diverse volte alle chiamate dei miei agenti e poi mi chiese se “volevo tenerlo”. Il medico mi disse di lavorare meno e raccomandato di lavorare meno e proprio in quel periodo fui chiamata sul set all’una di notte. Fu chiaro per me che quella chiamata era una ritorsione. Joss era il vero vampiro. Joss è sempre stato crudele con noncuranza. Ha creato ambienti di lavoro ostili e tossici sin dall’inizio della sua carriera. Lo so perché l’ho provato di persona. Ripetutamente. Nonostante gli abusi, una parte di me ancora cercava la sua approvazione. Trovavo scuse per il suo comportamento e reprimevo il mio dolore. Arrivai anche a dire durante alcune convention che avrei ancora lavorato con lui. Solo di recente, dopo anni di terapia e la sveglia del movimento Time’s Up, capisco le complessità di questa modalità di pensiero demoralizzante. Di recente, ho partecipato all’indagine WarnerMedia su Justice League perché credo che Ray sia una persona integerrima che sta dicendo la verità. Il suo licenziamento dal ruolo di Cyborg in The Flash è stato l’ultima goccia per me. Nonostante non sia stupita, sono profondamente addolorata. Mi preoccupa e mi rattrista che nel 2021 i professionisti debbano ANCORA scegliere tra dire la verità sul posto di lavoro e la sicurezza dell’impiego. Mi ci è voluto tanto tempo per trovare il coraggio di fare questa dichiarazione pubblicamente. La gravità della cosa non mi sfugge. Da madre single, la cui famiglia dipende dal mio lavoro per il sostentamento, ho paura. Nonostante la mia paura per l’impatto di tutto questo sul mio futuro, non posso più restare in silenzio. Questa cosa è tardiva e necessaria. Era ora”.

Per adesso Joss non ha replicato alle accuse degli attori. Adesso però non so se riuscirò a guardare con gli stessi occhi quello che è uno dei miei telefilm preferiti di sempre.

Non solo Charisma Carpenter, anche Sarah Michelle Gellar e Michelle Trachtenberg si sono dissociate da Joss Whedon.

“Nonostante per me sia un onore vedere il mio nome associato a quello di Buffy Summers non voglio che sia per sempre associato a Joss Whedon. Attualmente sono impegnata a provvedere alla mia famiglia e a sopravvivere a una pandemia, quindi per ora non farò altre dichiarazioni in merito. – ha scritto Sarah – Ma starò sempre dalla parte delle vittime degli abusi e sarò sempre orgogliosa di chi riesce a parlare”

Michelle ha aggiunto: “Noi sappiamo cosa ha fatto dietro le quinte”.

Fonte: Perez Hilton

Traduzione: Screenweek