CHAPPELL ROAN Ritorna al Primo Posto nella Classifica degli Album nel Regno Unito

Chappell Roan torna al primo posto della Official Albums Chart UK con il suo album di debutto “The Rise And Fall Of A Midwest Princess”, conquistando così la sua seconda settimana non consecutiva in cima alla classifica. La cantautrice pop del Missouri, vincitrice del prestigioso BBC Sound Of 2025, ha pubblicato il disco a settembre 2023, mantenendolo nella classifica per ben 40 settimane consecutive fino ad oggi.

Non si tratta solo di Chappell Roan a brillare questa settimana. I Franz Ferdinand, con la loro sesta fatica in studio intitolata The Human Fear, si piazzano al terzo posto della classifica generale, segnando il miglior risultato della band negli ultimi 16 anni. Questo album rappresenta un momento di svolta per il gruppo, essendo il primo lavoro con la nuova batterista Audrey Tait, che ha contribuito a rinfrescare il sound della band.

Nel corso della loro carriera, i Franz Ferdinand hanno costruito una discografia acclamata e solida. Con questa nuova uscita, arricchiscono ulteriormente il loro percorso, che include successi come l’album omonimo Franz Ferdinand (2004, #3) e You Could Have It So Much Better (2005, #1).

Per quanto riguarda i singoli, “That’s So True” di Gracie Abrams raggiunge l’ottava settimana non consecutiva al numero 1 nella classifica UK, respingendo APT. di ROSÉ e Bruno Mars al secondo posto e Messy di Lola Young al terzo.

Il rinnovato successo di Chappell Roan è favoreggiato dalla recente uscita di un’edizione limitata in vinile di “The Rise And Fall Of A Midwest Princess”, curata da Blood Records, che ha catapultato l’album anche in cima alla Official Vinyl Albums Chart. Questo evidenzia l’importanza continuativa del formato fisico nel panorama musicale, soprattutto tra i fan più appassionati. Non sorprende che The Human Fear abbia conquistato anche la vetta della Official Record Store Chart, confermandosi l’album più venduto nei negozi indipendenti del Regno Unito questa settimana.