CHAPPELL ROAN: il nuovo singolo “The Giver” in arrivo il 14 marzo

Chappell Roan ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, “The Giver”, disponibile dal 14 marzo. Con oltre 40 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, si è affermata come una delle artiste più influenti della scena pop attuale. Nel 2025 ha vinto il Grammy come “Best New Artist” ed è stata nominata “International Artist of the Year” ai Brit Awards, dove ha ricevuto anche il premio per “International Song of the Year” con “Good Luck, Babe!”.

L’estate 2025 la vedrà esibirsi nei principali festival europei, tra cui Primavera Sound, Sziget e Reading & Leeds. Il suo album d’esordio, “The Rise and Fall of a Midwest Princess”, ha ottenuto ottime recensioni, figurando nelle liste dei migliori album del 2023 di importanti testate come Variety, Rolling Stone, Billboard, The Atlantic, Time e Vogue.

Il singolo “Pink Pony Club” ha superato i 392 milioni di stream su Spotify e 30 milioni di visualizzazioni, consolidando il suo stile e la sua identità artistica. Dopo la sua performance ai Grammy 2025, Chappell Roan ha condiviso il palco con Elton John durante la sua festa degli Oscar. In Italia, “Pink Pony Club” continua a scalare le classifiche radiofoniche, entrando nella Top 30 della Chart Airplay. Tra i suoi brani più apprezzati ci sono anche “Red Wine Supernova”, “Kaleidoscope”, “Casual” e “Good Luck, Babe!”, quest’ultimo certificato disco d’oro nel nostro paese.