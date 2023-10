Chanteclair – Detersivo per Lavatrice, Profumo Muschio Bianco, Formula Concentrata, con Vero Sgrassatore – 3 Flaconi da 1260 ml

CHANTE CLAIR – Cartone Monovendita Detersivo per Lavatrice Muschio Bianco Il Detersivo per Lavatrice Classico, grazie alla sua speciale formula concentrata e con il 30% di efficacia in più in ogni goccia*, rimuove anche le macchie più ostinate. Arricchito da vero Sgrassatore e profumato di muschio bianco, assicura un bucato pulito fin dalle basse temperature. Il Detersivo per Lavatrice CHANTE CLAIR è disponibile anche nelle varianti Marsiglia, Lavanda e Igienizzante. Dosi consigliate (1 tappo = 75ml) 4/5 kg di bucato in lavatrice (acqua media 15 – 25 °f) Mediamente sporco 50ml | Molto sporco 90ml Acqua dura (>25 °f) + 15ml Acqua dolce (<15 °f) - 15ml Bucato a mano per 10 litri d'acqua 50ml Per bucato maggiore o uguale a 6-7 kg aggiungere 25ml Numero di dosi standard: 23 Attenzione: per il lavaggio di tessuti sintetici ridurre le dosi di 1/3 per evitare problemi di schiuma. Non usare su lana e seta. *test di laboratorio, efficacia media su macchie di ketchup, tè, barbabietola, olio di oliva, amido, gelato al cioccolato, budino al cioccolato, uovo, sangue rispetto alla formula precedente dosaggio 61ml.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 29,7 x 20,1 x 15,2 cm; 4,27 KgProduttore ‏ : ‎ Realchimica SrlASIN ‏ : ‎ B0BQZ6CQ22Riferimento produttore ‏ : ‎ 127641IT/6Paese di origine ‏ : ‎ Italia

LA FORMULA: arricchita con vero Sgrassatore Chanteclair, assicura un bucato pulito fin dalle basse temperature

TESSUTI: è ideale su tessuti in microfibra, cotone e jeans. Adatto per il bucato di tutta la famiglia

MUSCHIO BIANCO: Per donare ai tuoi capi il profumo di pulito di Chanteclair. Scopri le altre profumazioni e scegli la fragraza che fa per te!

CONSIGLI DI UTILIZZO: Versa all’interno della tua lavatrice la quantità di prodotto necessaria a seconda del peso dei tuoi capi. Utilizzabile anche per bucato a mano