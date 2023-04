Chanteclair Detersivo per Lavatrice DeoAction, 1050ml, 21 Lavaggi

Chanteclair – Detersivo per Lavatrice DeoAction La formula Tripla Azione del Detersivo per Lavatrice DeoAction Chanteclair è creata grazie ad una perfetta combinazione tra un profumo a lunga durata e un’innovativa tecnologia che blocca, neutralizza e previene la formazione dei cattivi odori per una piacevole sensazione di freschezza da indossare. Ideale anche per capi sportivi. Dermatologicamente testato. Dosi consigliate (1 tappo = 75ml) 4/5 kg di bucato in lavatrice (acqua media 15 – 25 °f) Mediamente sporco – 50 ml | Molto sporco – 90 ml Acqua dura (> 25 °f) + 15ml – Acqua dolce (Dimensioni del collo ‏ : ‎ 26.4 x 13.7 x 6.1 cm; 1.16 KgProduttore ‏ : ‎ Realchimica SrlASIN ‏ : ‎ B09BK4TJZTNumero modello articolo ‏ : ‎ 12VG75ITPaese di origine ‏ : ‎ Italia

Dermatologicamente testato, è ideale per il bucato di tutta la famiglia

Particolarmente adatto per rimuovere i cattivi odori anche dai capi sportivi

La sua formula dalle proprietà igienizzanti assicura un pulito davvero impeccabile fin dalle basse temperature

La gamma Chanteclair DeoAction è anche Additivo e Ammorbidente Concentrato per una cura completa del tuo bucato

3,99 €