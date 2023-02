Chanteclair, Detersivo per Lavatrice al Profumo di Lavanda – formato da 1150mlx3, 69 lavaggi

Chanteclair – Cartone Monovendita Detersivo per Lavatrice Lavanda Il Detersivo per Lavatrice Classico, grazie alla sua speciale formula concentrata e con il 30% di efficacia in più in ogni goccia*, rimuove anche le macchie più ostinate. Arricchito da vero Sgrassatore e profumato di lavanda, assicura un bucato pulito fin dalle basse temperature. Il Detersivo per Lavatrice Chanteclair è disponibile anche nelle varianti Marsiglia, Muschio Bianco e Igienizzante. Dosi consigliate (1 tappo = 75ml) 4/5 kg di bucato in lavatrice (acqua media 15 – 25 °f) Mediamente sporco 50ml | Molto sporco 90ml Acqua dura (>25 °f) + 15ml Acqua dolce (Dimensioni del collo ‏ : ‎ 29.4 x 20 x 15.4 cm; 3.94 KgProduttore ‏ : ‎ Realchimica SrlASIN ‏ : ‎ B09BK6VBYLNumero modello articolo ‏ : ‎ 1298FLIT/6Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Grazie alla sua formula concentrata, è sufficiente utilizzare 50ml di Detersivo per Lavatrice Chanteclair ad ogni lavaggio per un bucato davvero impeccabile

La sua formula davvero efficace agisce anche contro le macchie più ostinate come ad esempio ketchup, tè, barbabietola, olio di oliva, gelato al cioccolato, budino e uovo

La sua formula, efficace fin dalle basse temperature, è arricchita da vero Sgrassatore Chanteclair

Ad ogni lavaggio i tuoi capi profumeranno piacevolmente di Lavanda, il profumo inconfondibile del pulito firmato Chanteclair

10,90 €