Sapere che gli animali che vengono salvati, trovato delle famiglie, sono notizie bellissime. Però questo non è ciò che è successo alla cagnolina Change. Purtroppo cerca una casa da 7 lunghi anni, ma a causa delle sue problematiche non si è mai fatto avanti nessuno per portarla via.

Vicende simili spezzano il cuore di tutti noi, perché ogni animale merita una seconda possibilità di vita. Desiderano solo ricevere amore ed attenzioni.

La piccola Change è stata trovata da una ragazza mentre viveva sulle strade e stava litigando con un altro cane. Era molto piccola ed ovviamente il più grande ha avuto la meglio su di lei.

Infatti aveva dei tagli e delle ferite, che dovevano essere curate. Proprio per questo motivo, ha scelto di portarla nel rifugio di The Haven Animal Care and Shelter, per sottoporla a tutte le cure, ma anche per donarle la possibilità di trovare una casa.

Da quel giorno sono passati 7 lunghi anni e mai nessuno si è fatto avanti per adottare questa dolce cagnolina. Purtroppo a causa di ciò che ha vissuto, ha delle problematiche serie, che hanno spezzato i cuori di tutti i ragazzi.

Change è molto nervosa quando incontra degli estranei. Ha bisogno di tempo prima di prendere confidenza, ma alla fine ha una personalità molto dolce e gentile.

La ricerca di una casa per la piccola Change

Non è mai riuscita a dimenticare ciò che ha vissuto mentre viveva da randagia e questo è molto triste. I ragazzi si sono occupati di lei dal primo giorno che l’hanno conosciuta, ma ha subito dei traumi davvero atroci.

Change oggi è una cagnolina felice. Ama correre in spazi aperti ed ha anche imparato a fare amicizia con i suoi fratellini a quattro zampe.

Tuttavia, i ragazzi desiderano solo donarle il lieto fine che merita e che aspetta ormai da molto tempo. Vista la sua personalità ha bisogno di una casa in cui non ci sono bambini, ma persone dolci e pazienti nei suoi confronti. Sono già troppi anni che vive in quel posto!