Chanel Totti: La Super-Festa per i suoi Diciotto Anni

Chanel Totti, figlia dell’ex calciatore Francesco Totti e dell’ex showgirl Ilary Blasi, ha compiuto 18 anni il 13 maggio 2025. La giovane influencer è stata festeggiata con un party a sorpresa organizzato dal padre, che ha avuto luogo a mezzanotte. L’evento ha visto la partecipazione di amici intimi, mentre la madre ha condiviso un dolce messaggio sui social.

Francesco Totti ha pubblicato una serie di immagini di Chanel, accompagnate dagli auguri “Tanti auguri vita mia”. Al contrario, non ci sono stati messaggi di auguri pubblici da parte di Cristian Babalus, il presunto fidanzato di Chanel, alimentando i sospetti su una possibile rottura tra i due.

I festeggiamenti, però, non si fermano qui. Ilary Blasi ha annunciato un super-party in onore di Chanel, i cui dettagli rimangono top secret. La festa è prevista nei prossimi giorni e potrebbe vedere la partecipazione di entrambi i genitori, sebbene la presenza dei loro nuovi partner non sia garantita. La situazione sentimentale di Chanel e Cristian rimane incerta, ma il mistero attorno alla celebrazione promette di essere un evento esclusivo e significativo per la famiglia Totti-Blasi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it