Chanel Totti, la reazione dopo il documentario sulla madre Ilary

Ieri su Netflix è uscito Unica, il documentario sulla verità di Ilary Blasi. Invece di affidarsi alla carta stampata come l’ex marito, o di raccontare la sua versione in un programma televisivo, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha preferito aprirsi in un docufilm a lei dedicato su Netflix. Poche ore dopo l’uscita di Unica sulla piattaforma di streaming, anche Chanel Totti si è espressa sui social.

La sedicenne ha pubblicato su Instagram una storia dedicata proprio a sua madre. Chanel ha condiviso una foto di Ilary e ha scritto: “Fiera della donna che sei, ti amo“.

“Se ho deciso di sposare Francesco è perché lo amavo e non per i suoi soldi, questa è assolutamente la verità. Siamo stati insieme venti anni, giurava che era tutto falso quello che dicevano. Diceva che senza di me non viveva e io non potevo pensare che mi avesse fatto tutto questo. Poi sono usciti gli scatti con la sua attuale compagna. Lui negava tutto, diceva di non conoscerla. Per questo io gli chiesi di intervenire pubblicamente e di dire che non sapeva chi fosse. Per questo lui ha smentito ed ha anche giurato davanti a me e i nostri ragazzi che erano tutte fake news dai giornali e che lui diceva la verità”.