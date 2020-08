A distanza di una settimana dal debutto su Chi delle gemelle quattordicenni di Matilde Brandi, questa settimana su Gente è comparsa per la prima volta Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, che di anni ne ha 13.

Un paragone che mi rendo conto non abbia senso di esistere perché Aurora e Sofia hanno posato di loro spontanea volontà insieme alla mamma per un servizio fotografico, mentre Chanel Totti è stata semplicemente immortalata al mare solo perché insieme al padre.

Ovviamente non è neanche la prima volta che la primogenita di casa Totti finisce paparazzata su un settimanale, ma è la prima che un suo scatto indigna il web.

Il giornalista Giuseppe Candela su Twitter ha infatti scritto “Che brutta copertina. E non c’è bisogno di spiegare il perché“, attirando consensi di numerosi colleghi, come quello di Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano che ha commentato di essere basita e poi ha aggiunto sul proprio profilo:

“Non la posto tanto è ovunque. Il numero di ragazze e ragazzi con disturbi alimentari sale con costanza e c’è chi mette in copertina il c**o della 13enne Chanel Totti, sottolineando quanto somigli alla madre (il culo sempre). Poi blurano il viso, per la tutela dei minori. Boh”.