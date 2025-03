Chanel Totti e Ilary Blasi alle Maldive: una vacanza controversa

Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, è stata bersagliata da hater sui social a causa delle sue recenti foto in vacanza alle Maldive, condivise con la madre. Le immagini, postate durante il periodo scolastico, hanno sollevato polemiche, con utenti che si sono chiesti se Chanel andasse a scuola e criticando la scelta di fare una vacanza in un momento in cui dovrebbe studiare. Commenti su Instagram suggerivano che dovesse essere più “responsabile” e accusavano sua madre di non insegnarle nulla di utile.

Le critiche non si sono fermate alla questione scolastica, ma si sono estese anche all’aspetto fisico di Chanel, accusata di avere un look “adulto” simile a quello di sua madre. Gli hater l’hanno presa di mira con commenti come “sembra molto più grande” o “ha l’età tra i 40 e i 45 anni”, trasmettendo insoddisfazione riguardo al suo aspetto e ai cambiamenti nel suo look. Alcuni utenti hanno anche criticato l’uso di filtri e Photoshop nelle sue foto.

Questa non è la prima volta che Chanel si trova al centro di attacchi online, specialmente essendo ancora minorenne. La dinamica mette in luce come i leoni da tastiera possano riversare le loro frustrazioni su una giovane ragazza, che in realtà non sta facendo nulla di male, ma semplicemente cerca di condividere momenti della sua vita.