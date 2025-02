Chanel Totti conquista il web con la sua versione pizzaiola (merito di mamma Ilary)

Chanel Totti, figlia della conduttrice Ilary Blasi e di Francesco Totti, è stata recentemente immortalata in un momento familiare poco convenzionale. In un video condiviso da sua madre su Instagram, Chanel, senza trucco e vestita in tuta, si è cimentata nel preparare la pizza, mostrando un lato della sua vita molto diverso rispetto all’immagine patinata a cui i fan sono abituati. Questo evento, una classica “pizza night”, ha sorpreso e divertito non solo i follower, ma anche i suoi detrattori, poiché Chanel ha scelto di mostrarsi in una versione più genuina e autentica.

Con l’aiuto di Ennio Meloni, un autore televisivo e amico di famiglia, Chanel si è dedicata a impastare la pizza, mentre Ilary ha divertito tutti con le sue risate e commenti simpatici. La spontaneità del momento ha catturato l’interesse dei fan, rendendo il video virale in breve tempo. Contrariamente ai post abituali in cui Chanel si mostra truccata e stilosa, questa scena ha esaltato la normalità e la freschezza di essere semplicemente sé stessa.

La reazione positiva a questo video potrebbe suggerire che per Chanel potrebbe valere la pena riconsiderare la sua strategia sui social media, dando maggiore spazio alla sua quotidianità piuttosto che cercare costantemente l’eccezionalità. I fan sembrano apprezzare sincerità e autenticità, rendendo questo momento un’etichetta di cambiamento potenziale nei contenuti futuri della giovane influencer.