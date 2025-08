Chanel Totti a Ballando con le Stelle, ma spunta un ostacolo

Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, potrebbe presto debuttare nel famoso show “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci. Le voci sul suo ingresso si fanno sempre più insistenti, ma alcuni dettagli da chiarire potrebbero mettere a rischio la sua partecipazione.

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, Chanel sarebbe già stata scelta per il programma, suscitando così un grande interesse. Tuttavia, una questione importante da risolvere è quella del compenso, che per una giovane influencer in ascesa come lei potrebbe essere molto alto. Trapela infatti che Chanel e la produzione debbano accordarsi su questo aspetto, e che se la cifra proposta sarà soddisfacente, accetterà l’offerta.

Con oltre 600.000 follower su Instagram e un crescente successo su TikTok, la diciottenne ha dimostrato di avere un futuro brillante nel mondo dei social. La sua partecipazione a “Ballando” rappresenterebbe un passo significativo verso la sua carriera, seguendo le orme della madre. Inoltre, la presenza di Chanel sul palco potrebbe facilitare interviste con i suoi genitori, offrendo spunti per rivelazioni sul loro rapporto.

Ad oggi, il suo futuro in televisione resta incerto, ma il momento potrebbe essere propizio. Essendo attualmente single, Chanel potrebbe trovare anche l’amore nel contesto del programma, aggiungendo ulteriore pepe alla sua avventura.