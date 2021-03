Chando Erik Luna è stato per anni fidanzato con Grecia Colmenares, anche nel periodo in cui la regina delle soap ha partecipato a L’Isola dei Famosi. La storia tra l’attrice e il modello spagnolo è naufragata nel 2019 e lui poco dopo è stato paparazzato con Manila Gorio.

Oggi il biondino è stato ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ed ha fatto coming out. L’ex di Grecia ha rivelato che da più di un anno sta insieme ad un ragazzo di nome Juan.

“Mi sono fidanzato con Juan, è un uomo. Sto con Juan e siamo molto felici. Ormai stiamo insieme da un anno. Lui è un ragazzo molto speciale, è gentile e intelligente, sono fortunato. Juan lavora in banca qui a Zurigo e siamo felici. Questo è un nuovo periodo di grande felicità. Con Grecia è finita 2 anni fa, dopo 4 mesi dalla rottura con lei ho incontrato Juan”.

Il fatto che non ci siano decine di paparazzate più o meno farlocche già promette bene. E allora tanti auguri a Chando e Juan.

Tra poco a #DomenicaLive le ultime novità sul padre del bimbo di Paola Caruso e poi in studio Grecia Colmenares replica ai gossip choc su Chando, e poi chi è la ragazza che vuole far pace con il suo famosissimo padre? E poi canteremo tutti in coro con la mitica Cristina D’Avena pic.twitter.com/wEeYFBzA1z

— Domenica Live (@domenicalive) March 10, 2019