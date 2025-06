Champions: Violenza e Arresti in Francia dopo PSG-Inter

Due persone sono morte e oltre 500 sono state arrestate in Francia durante i festeggiamenti per la vittoria del PSG sull’Inter per 5-0, che ha segnato il primo titolo continentale del club. Gli incidenti hanno avuto luogo in varie città, con quattro feriti a Grenoble a causa di un’auto che ha travolto la folla. È prevista una parata agli Champs-Élysées domenica per celebrare il trionfo.

