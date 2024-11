Champions, tra Lille e Juventus finisce 1-1

La Juventus e il Lille hanno pareggiato 1-1 nel match di Champions League del 5 novembre. Con questo risultato, entrambe le squadre raggiungono sette punti nella classifica del girone. Il Lille ha aperto le marcature al 27′ con David, che ha sfruttato un assist di Zhegrova. La Juventus ha pareggiato al 60′ con Vlahovic, che ha trasformato un rigore.

La partita è iniziata in modo molto vivace, con diverse occasioni da gol e una rete annullata per ciascuna squadra. Al 9′, Castro ha impegnato il portiere del Lille, Singo, vicino alla linea di fondo, e la palla è giunta a Miranda, il cui tiro potente da posizione defilata è andato alto. Il Monaco ha risposto al 14′ con Embolo, che ha fatto una bella giocata in area ma ha trovato la grande parata di Skorupski. Al 19′, il Monaco ha avuto un gol annullato: Singo ha commesso fallo su Skorupski, impedendogli di intervenire su un cross. Il portiere del Bologna si è salvato in altre due occasioni su Golovin e Akliouchei.

Nel primo tempo, al 41′, è stato annullato un gol per Castro, che ha tirato in diagonale. La ripresa ha mantenuto un ritmo elevato, con il Bologna che ha cercato di chiudere gli spazi al Monaco senza però riuscire a segnare. Al 55′, Posch ha messo Fabbian in condizione di tirare, ma il portiere Majecki ha parato. Orsolini ha poi calciato alto sopra la traversa al 72′. Nel finale, all’86’, Kehrer ha segnato il gol della vittoria per il Monaco, mentre il Bologna ha subito una sconfitta per 1-0, rimanendo fermo a un punto in quattro partite. A questo punto, il Bologna si trova in una posizione che rischia di portarlo all’eliminazione dalla competizione nella fase a gironi. La partita ha evidenziato le difficoltà del Bologna nella competizione europea, mentre la Juventus riesce a rimanere in lotta nella Champions League con il pareggio ottenuto.