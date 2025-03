Champions, Spike Lee a San Siro per seguire Inter-Feyenoord

Spike Lee, rinomato regista e produttore cinematografico americano, è anche un grande appassionato di calcio e tifoso dell’Inter. Questa passione lo ha spinto a recarsi a San Siro, avendo indossato la maglia nerazzurra, per assistere alla partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra l’Inter e il Feyenoord. La visita è avvenuta dopo un incontro a Milano con Adriano Celentano. Spike Lee ha espresso il suo forte legame con il club, affermando: “l’Inter per me è una passione. Ho imparato tanto da questo club, sia nel calcio che nello stile di vita”. La sua dedizione verso l’Inter è evidente non solo nella frequentazione delle partite, ma anche nella profonda ammirazione che nutre per il club e ciò che rappresenta nella sua vita.